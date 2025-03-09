تشكيل مصر للمحليين - أبو السعود في حراسة المرمى ضد جنوب إفريقيا.. وعنتر يقود الهجوم

أعلن وائل رياض المدير الفني لـ منتخب مصر للمحليين التشكيل لمواجهة جنوب إفريقيا في إياب تصفيات أمم إفريقيا للمحليين 2025.

ويقام اللقاء على ملعب هيئة قناة السويس في التاسعة والنصف مساءً.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل 1-1 في أرض جنوب إفريقيا.

وجاء تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: عبد الرحمن صميدة – ميشو عمارة – عمر عدلي – سيد عبد الله

الوسط: يوسف الجوهري – مصطفى جمال – مهاب سامي

الهجوم: محمد عنتر – محمد السيد – علي حسين

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود أبو النجا – لؤي وائل – محمد جابر – شريف رضا – رامز ميلاد – جرجس مجدي – محمود دياسطي.

ويتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة الفائز من لقاء جزر القمر ومالاوي في المرحلة الثانية من التصفيات.

أن يُقام لقاء الذهاب في أحد أيام 2 أو 3 أو 4 مايو المقبل، والإياب في أحد أيام 10 أو 11 أو 12 من الشهر نفسه.