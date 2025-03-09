تشكيل يوفنتوس - راندال كولو مواني يقود الهجوم ضد أتالانتا

الأحد، 09 مارس 2025 - 20:57

كتب : FilGoal

راندال كولو مواني

أعلن تياجو موتا المدير الفني لـ يوفنتوس تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه أتالانتا.

ويواجه يوفنتوس خصمه أتالانتا في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويقود راندال كولو مواني هجوم يوفنتوس بجانب كينان يلديز ونيكو جونزاليس.

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وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ميكيلي دي جريجوريو

خط الدفاع: تيموثي وياه – فيديريكو جاتي – لويس كيلي – أندريا كامبياسو

خط الوسط: مانويل لوكاتيلي – كيفرين تورام – ويستون مكيني

خط الهجوم: كينان يلديز – راندال كولو مواني – نيكو جونزاليس

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 52 نقطة.

بينما يأتي أتالانتا في المركز الثالث برصيد 55 نقطة.

راندال كولو مواني يوفنتوس أتالانتا الدوري الإيطالي
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