تشكيل يوفنتوس - راندال كولو مواني يقود الهجوم ضد أتالانتا
الأحد، 09 مارس 2025 - 20:57
كتب : FilGoal
أعلن تياجو موتا المدير الفني لـ يوفنتوس تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه أتالانتا.
ويواجه يوفنتوس خصمه أتالانتا في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.
ويقود راندال كولو مواني هجوم يوفنتوس بجانب كينان يلديز ونيكو جونزاليس.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: ميكيلي دي جريجوريو
خط الدفاع: تيموثي وياه – فيديريكو جاتي – لويس كيلي – أندريا كامبياسو
خط الوسط: مانويل لوكاتيلي – كيفرين تورام – ويستون مكيني
خط الهجوم: كينان يلديز – راندال كولو مواني – نيكو جونزاليس
ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 52 نقطة.
بينما يأتي أتالانتا في المركز الثالث برصيد 55 نقطة.
نرشح لكم
موتا بعد رباعية أتالانتا: عانينا بعد الهدف الأول.. ومنحناهم الكثير من المساحات أرقام كارثية لثلاثي المهدد بالهبوط في الدوري الإنجليزي أتالانتا يكتسح يوفنتوس برباعية.. ورقم سلبي لم يحدث منذ 58 عاما ذا أثلتيك: أرسنال يتوصل لاتفاق لتعيين المدير الرياضي السابق لـ أتليتكو مدريد كونتي: لست راضيا رغم الفوز على فيورنتينا.. وعلينا التخلص من القلق أرتيتا: مانشستر يونايتد لم يرغب في اللعب.. وفتحنا باب الخسارة بأنفسنا أموريم: علينا عدم اللعب بهذه الطريقة لأننا مانشستر يونايتد نابولي يعود للانتصارات بفوز على فيورنتينا.. وروما يواصل صحوته على حساب إمبولي