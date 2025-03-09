نانت يخسر من ستراسبورج في مئوية مصطفى محمد.. ولو هافر يتعادل بظهور كوكا

الأحد، 09 مارس 2025 - 20:51

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

شارك مصطفى محمد أساسيا في خسارة نانت ضد ستراسبورج في الجولة 25 من الدوري الفرنسي، كما تواجد أحمد حسن "كوكا" في تعادل لو هافر مع سانت إيتيان.

وكرّم نادي نانت مصطفى محمد بقميص يحمل رقم 100، بمناسبة وصوله لـ 100 مباراة بقميص الكناري منذ انضمامه.

وعاد مصطفى محمد للمشاركة كأساسي مع نانت بعدما شارك بديلا مع مارسيليا في الجولة الماضية.

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وسدد مصطفى محمد كرة في الدقيقة 25 علت العارضة، وتعرض للإصابة في الدقيقة 63 وتدخل الطاقم الطبي لعلاجه، ثم خرج مستبدلا في الدقيقة 71 وعوضه موسيس سيمون.

وفي الدقيقة 79 سجل دالين باكوا هدف التقدم بعد عرضية أرضية من داخل منطقة الجزاء.

الخسارة أوقفت رصيد نانت عند 24 نقطة في المركز الـ 14 بفارق 3 نقاط عن مراكز الهبوط.

فيما ارتقى ستراسبورج للمركز السادس برصيد 40 نقطة.

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وفي نفس التوقيت بدأ أحمد حسن "كوكا" أساسيا مع لو هافر ضد سانت إيتيان.

وتأخر لو هافر أمام أنظار جماهيره في الدقيقة 10 عن طريق لوكاس ستاسين.

ورد القائم الأيسر رأسية كوكا في الدقيقة 31.

وأدرك عبدولاي توريه التعادل في الدقيقة 45+1 من متابعة ركلة جزاء أهدرها.

وخرج كوكا وعوضه أنطونيو جوجو في الدقيقة 67 لتنتهي المباراة بالتعادل.

وظل الفريقين في نفس المركز، إذ يحتل لو هافر المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة.

فيما ظل سانت إيتيان في المركز السابع عشر -قبل الأخير- برصيد 20 نقطة.

نانت لو هافر الدوري الفرنسي مصطفى محمد أحمد حسن كوكا
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