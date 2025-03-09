ريال مدريد يستعيد المركز الثاني بفوز صعب على رايو فايكانو

الأحد، 09 مارس 2025 - 19:28

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد ضد رايو فايكانو

حقق ريال مدريد فوزا صعبا على رايو فايكانو بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة 27 من الدوري الإسباني.

سجل ثنائية ريال مدريد في المباراة كل من فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي، بينما أحرز بيدرو دياز هدف رايو فايكانو الوحيد.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة 57 ليستعيد المركز الثاني من أتليتكو وبفارق الأهداف عن برشلونة صاحب الصدارة والذي لعب مباراة أقل.

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بينما توقف رصيد رايو فايكانو عند النقطة 36 في المركز السابع.

التشكيل

بدأ ريال مدريد المباراة بأندري لونين في حراسة المرمى بدلا من تيبو كورتا الذي حصل على راحة.

أحداث المباراة

ريال مدريد سيطر على المباراة من بدايتها وكاد فينيسيوس أن يسجل بتسديدة ارتدت من القائم في الدقيقة 13.

وأهدر رايو فايكانو فرصة التقدم على مرتين في الدقيقة 26.

وتقدم ريال مدريد بالهدف الأول عن طريق كيليان مبابي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 29.

وبعد خمس دقائق أضاف فينيسيوس الهدف الثاني بعد مراوغة رائعة لأكثر من لاعب.

وقبل نهاية الشوط الأول مباشرة سجل رايو فايكانو هدف تقليص الفارق بتسديدة رائعة من بيدرو دياز.

في الشوط الثاني سيطر فايكانو على دقائق اللعب ولكن دون خطورة على المرمى، بينما أهدر ريال مدريد أكثر من فرصة محققة عن طريق مبابي وفينيسيوس.

وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة في الدوري ضد فياريال على ملعب لا سيراميكا، بينما يلتقي فايكانو مع ريال سوسيداد.

ريال مدريد كيليان مبابي الدوري الإسباني
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