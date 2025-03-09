مصطفى محمد أساسي مع نانت أمام ستراسبورج
الأحد، 09 مارس 2025 - 17:42
كتب : FilGoal
يقود مصطفى محمد لاعب منتخب مصر هجوم فريقه نانت في مواجهة ستراسبورج في الدوري الفرنسي.
مصطفى محمد
النادي : نانت
ويلعب نانت ضد ستراسبورج في الجولة 25 من الدوري الفرنسي، في المباراة التي تقام على ملعب فريق نانت.
وأعلن أنطوان كومبواي المدير الفني لنانت تشكيل فريقه والذي يتواجد به مصطفى محمد بشكل أساسي.
ويحتل نانت المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 24 نقطة، ويأتي ستراسبورج في المركز السابع برصيد 37 نقطة.
وتعد هذه هي المرة الثامنة التي يبدأ فيها مصطفى محمد مباراة بشكل أساسي في الدوري الفرنسي هذا الموسم.
وبشكل عام لعب مصطفى محمد هذا الموسم 21 مباراة في الدوري سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدف.
نرشح لكم
تشيلسي يستغل خسارة سيتي ويقتنص المركز الرابع بالفوز على ليستر مباشر الدوري الإنجليزي – يونايتد (1)-(1) أرسنال.. جوووووول رايس والتعادل التشكيل – خماسي دفاعي لـ مانشستر يونايتد.. وميرينو يقود هجوم أرسنال حدث تاريخي.. بالمر يهدر ركلة جزاء بورنموث يحقق نجاحا غير متوقع في الدوري الإنجليزي بفضل الضغط العالي والتمريرات الطويلة فأل سيء للريدز.. كوفاتش حكما لمواجهة ليفربول ضد سان جيرمان أدار موقعة سيجنال إدونا بارك.. الفرنسي ليتيكسيه حكما لمواجهة برشلونة ضد بنفيكا مواعيد مباريات الأحد 9 مارس 2025.. قمة إنجليزية ومنتخب المحليين