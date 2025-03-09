مصطفى محمد أساسي مع نانت أمام ستراسبورج

يقود مصطفى محمد لاعب منتخب مصر هجوم فريقه نانت في مواجهة ستراسبورج في الدوري الفرنسي.

مصطفى محمد النادي : نانت نانت

ويلعب نانت ضد ستراسبورج في الجولة 25 من الدوري الفرنسي، في المباراة التي تقام على ملعب فريق نانت.

وأعلن أنطوان كومبواي المدير الفني لنانت تشكيل فريقه والذي يتواجد به مصطفى محمد بشكل أساسي.

ويحتل نانت المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 24 نقطة، ويأتي ستراسبورج في المركز السابع برصيد 37 نقطة.

وتعد هذه هي المرة الثامنة التي يبدأ فيها مصطفى محمد مباراة بشكل أساسي في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

وبشكل عام لعب مصطفى محمد هذا الموسم 21 مباراة في الدوري سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدف.