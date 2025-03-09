طرد قلب المباراة.. أتليتكو مدريد يخسر من خيتافي ويفرط في الصدارة المؤقتة

تعرض أتليتكو مدريد لخسارة مفاجئة من خيتافي بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب كوليسيوم بالجولة 27 من الدوري الإسباني.

الخسارة أوقفت رصيد أتليتكو مدريد عند النقطة 56 بفارق نقطة عن برشلونة المتصدر والذي لعب مباراة أقل، بينما ارتفع رصيد خيتافي عند النقطة 33 في المركز 11.

الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل بدون أهداف وسط سيطرة من أتليتكو على مجرياتها.

وفي الدقيقة 75 تقدم أتليتكو مدريد بالهدف الأول في الدقيقة 75 من ركلة جزاء سجلها أليكساندر سورلوث.

وشهدت الدقيقة 88 طرد أنخيل كوريا لاعب أتليتكو مدريد بعد تدخل عنيف على لاعب خيتافي.

وبنفس الدقيقة تعادل خيتافي عن طريق ماورو أرامباري مستغلا ارتباك داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 92 سجل أرامباري هدف الفوز بعد أن غير اتجاه تسديدة دييجو ريكو ليخادع أوبلاك وتسكن الكرة الشباك.

وسيلعب أتليتكو مدريد مباراته المقبلة في الدوري ضد برشلونة على ملعب ميتروبوليتانو يوم الأحد المقبل 16 مارس.