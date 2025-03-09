خبر في الجول – بيسيرو يقرر تغريم مصطفى شلبي واستبعاده من قمة الأهلي

قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة جوزيه بيسيرو استبعاد مصطفى شلبي من قائمة الأبيض لمباراة القمة.

مصطفى شلبي النادي : الزمالك الزمالك

وعلم FilGoal.com أن بيسيرو أبلغ مصطفى شلبي باستبعاده من مباراة القمة أمام الأهلي.

كما قرر مدرب الزمالك توقيع غرامة مالية على مصطفى شلبي، وذلك بسبب اعتراضه على التغيير في مباراة مودرن سبورت الماضية في كأس مصر.

وكان الزمالك فاز على مودرن سبورت 2-1 في دور الـ16 لكأس مصر، ليتأهل لمواجهة سموحة في دور الثمانية.

ويلعب الزمالك ضد الأهلي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى للمرحلة الثانية من مجموعة المنافسة على لقب الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة بفارق 10 نقاط عن بيراميدز المتصدر.