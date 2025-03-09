انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (2)-(1) رايو فايكانو

الأحد، 09 مارس 2025 - 16:59

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ريال مدريد ضد رايو فايكانو في الجولة 27 من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق75. فينيسيوس يهدر فرصة الهدف الثالث بعد تمريرة من مودريتش أمام المرمى

ق54. مبابي يهدر فرصة الهدف الثاني.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق48. جووووول الأول لرايو فايكانو عن طريق بيدرو دياز بتسديدة رائغة ارتدت من العارضة ومرت من الخط وسكنت الشباك.

ق34. جووووول الثاني لريال مدريد عن طريق فينيسيوس جونيور بعد المرور من أكثر من لاعب.

ق29. جوووووول أول لريال مدريد عن طريق كيليان مبابي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق26. الهدف الأول يضيع من رايو فايكانو على مرتين.

ق13. القائم يمنع الأول لريال مدريد بتسديدة من فينيسيوس جونيور.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ريال مدريد الدوري الإسباني
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