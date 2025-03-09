ياسر إدريس: لدينا خطة للاستعداد لـ أولمبياد 2028

الأحد، 09 مارس 2025 - 16:57

كتب : FilGoal

ياسر إدريس

شدد ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية على وجود خطة لدى اللجنة للاستعداد لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وقال إدريس عبر إذاعة الشباب والرياضة: "هدفنا خدمة الرياضة المصرية بعيدا عن أي مجاملات أو خدمة طرف أو نادي على حساب الآخر",

وواصل "سيكون لدينا خطة واضحة وشاملة للتخطيط لأولمبياد لوس أنجلوس في 2028 لتحقيق طموحات الجماهير المصرية".

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وتابع "لا نعمل على إثارة المشاكل والأزمات مثلما كان يفعل هشام حطب الذي كان يرغب في فرض سيطرته على مقاليد الأمور داخل اللجنة".

وأكمل "ليس من المنطقي أن يتحكم هشام حبط في جميع مقاليد الأمور وأن يكون المسيطر الأول والأخير على جميع الأمور الرياضية المصرية، هذا أمر خاطئ تصدت له الدولة".

وتولى ياسر إدريس رئاسة اللجنة الأولمبية المصرية خلفا لهشام حطب.

ياسر إدريس اللجنة الأولمبية المصرية
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