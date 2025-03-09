مران الزمالك – جهاد يواصل التأهيل.. وتعليمات من بيسيرو وعبد الواحد للفريق

واصل محمود جهاد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أداء برنامجه التأهيلي على هامش مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً للقاء الأهلي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز، في ظل الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية.

محمود جهاد النادي : الزمالك الزمالك

وخاض محمود جهاد جزءا من تدريبات الكرة مع باقي زملائه، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة .

وأدى لاعب الوسط مجموعة من التدريبات التأهيلية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال البدنية.

أخبار متعلقة: عودة أحمد حمدي للمشاركة في تدريبات الزمالك

وعقد الجهاز بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو جلسة خاصة مع اللاعبين قبل انطلاق المران في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة.

وتحدث عبد الواحد السيد في بداية الجلسة شدد للاعبين على أهمية المباراة المقبلة أمام الأهلي، وثقته الكاملة في قدرة اللاعبين على تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

وأكد مدير الكرة في حديثه للاعبين أن المنافسة على مسابقة الدوري لم تنته وأن الفريق لا يزال أمامه فرصة للفوز في مباراة القمة لمواصلة المنافسة على اللقب، وطالبهم بعد الالتفات لأي انتقادات خلال الفترة الحالية والتركيز على لقاء القمة.

وتحدث البرتغالي جوزيه بيسيرو مع اللاعبين حول أهمية المباراة، وطالبهم بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد، وشرح بعض النقاط الفنية المطلوب تنفيذها خلال المران.

وخاض الزمالك مرانه عصر اليوم على ملعب النادي استعدادا لمواجهة الأهلي في الدوري.

ويلعب الزمالك ضد الأهلي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى للمرحلة الثانية من مجموعة المنافسة على لقب الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة بفارق 10 نقاط عن بيراميدز المتصدر.