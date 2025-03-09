الأعلى للإعلام يتلقى تظلما بشأن إيقاف أحمد شوبير

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تظلما بشأن إيقاف برنامج "حارس الأهلي" على قناة النادي.

وأعلن المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام إيقاف الإعلامي أحمد شويبر وتغريم قناة النادي الأهلي يوم 4 مارس.

وكشف المجلس الأعلي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك عن منع عرض برنامج حارس الأهلي الذي يقدمه شوبير عبر قناة الأهلي لمدة أسبوعين.

ونشر المجلس الأعلى للإعلام: "تلقت لجنة التظلمات بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة سامي الشريف عميدة كلية الإعلام بالجامعة الحديثة، تظلما من قناة النادي الأهلي بشأن قرار المجلس بأداء القناة مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه ومنع عرض برنامج حارس الأهلي لمدة أسبوعين وكذلك منع ظهور أحمد شوبير على شاشة القناة لنفس المدة".

وتابع البيان "تضم لجنة التظلمات من القرارات التي يصدرها المجلس بتوقيع الجزاءات والتدابير في عضويتها كل من حمدي أبو العينين أستاذ الإعلام ومحمد أمين وهويدا مصطفى ولمياء محمود خضير وريم هندي".

يذكر أن نادي الزمالك قد أعلن في وقت سابق تقدمه بشكوى رسمية ضد الإعلامي أحمد شوبير إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام.

وطالب الزمالك في شكواه بعدم ظهور شوبير على الفضائيات مرة أخرى.

وبرر الزمالك في شكواه: "قام الإعلامي أحمد شوبير بنشر فيديوهات تحرض على نشر العنف وتحريض جماهير الكرة المصرية على أعمال تخريبية والحث على نشر التعصب والكراهية بين الجماهير المصرية، وبخاصة جماهير الأهلى والزمالك، وهى مخالفات يعاقب عليها قانونا."

وأتم الزمالك في شكواه: "نطالب بوقف الإعلامى أحمد شوبير ومنعه من الظهور إعلاميا لما بدر منه من مخالفات".