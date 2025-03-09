تشكيل ريال مدريد - عودة بيلينجهام.. ولونين أساسي ضد رايو فايكانو

أعلن كارلو مدرب ريال مدريد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد رايو فايكانو.

ويلتقي ريال مدريد مع رايو فايكانو على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة 27 من الدوري الإسباني.

ويشهد التشكيل عودة جود بيلينجهام للمشاركة بعد غيابه عن المباراتين الماضيتين بسبب الإصابة.

ويلعب أندري لونين في التشكيل الأساسي بدلا من تيبو كورتوا الغائب للراحة.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أندري لونين.

الدفاع: لوكاس فاسكيز – راؤول أسينسيو – دافيد ألابا – فران جارسيا.

الوسط: أوريلين تشواميني – لوكا مودريتش – جود بيلينجهام.

الهجوم: رودريجو – كيليان مبابي – فينيسيوس جونيور.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 3 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة، بينما يحتل رايو فايكانو المركز السابع برصيد 36 نقطة.