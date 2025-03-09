الرياضية: ميتروفيتش يرقد في المستشفى منذ الفجر

الأحد، 09 مارس 2025 - 15:04

كتب : FilGoal

ألكسندر ميتروفيتش

نقل الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم فريق الهلال إلى المستشفى في الرياض، فجر الأحد، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وذلك بعد أن عانى من تسارع في نبضات القلب، بسبب الإجهاد البدني.

وأوضح التقرير أن الطبيب المعالج أوصى بالراحة التامة لميتروفيتش، حتى زوال الإجهاد والتعب، الذي تسبب في دخوله إلى المستشفى.

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وكان النجم الصربي عاد للمشاركة مع صفوف فريقه، بعد غياب نحو 60 يومًا، حينما زج به البرتغالي جورجي جيسيوس، مدرب الفريق، خلال المواجهة الأخيرة أمام الفيحاء، الجمعة، ضمن الجولة 24 من الدوري السعودي، بعد تعافيه من الإصابة العضلية.

وتمكن ميتروفيتش من هز الشباك وإضافة هدف الى رصيده في قائمة ترتيب هدافي الدوري، عزز به تفوق فريقه في شباك الفيحاء.

ولعب ميتروفيتش بقميص الهلال هذا الموسم في 25 مباراة، منها 14 مباراة بالدوري، و6 في دوري أبطال آسيا للنخبة، و3 في كأس الملك، ومواجهتان في كأس السوبر السعودي.

وسجل المهاجم الصربي 21 هدفًا، وصنع 3في جميع المسابقات.

ألكسندر ميتروفيتش الهلال
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