لويس إنريكي: ليس لدينا ما نخسره أمام ليفربول.. هدفنا الوحيد هو الفوز

الأحد، 09 مارس 2025 - 14:19

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان - ليفربول

رفع لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان راية التحدي في وجه ليفربول قبل مواجهة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، مؤكدا أن فريقه يسعى لتحقيق الفوز والتأهل في أنفيلد.

ويحل سان جيرمان ضيفا على ليفربول في لقاء الإياب يوم الثلاثاء بعدما خسر الذهاب 0-1 على ملعبه بعدما تسيد المباراة من البداية للنهاية.

وقال لويس إنريكي في تصريحات للصحفيين بعد فوز فريقه على رين 4-1 في الدوري الفرنسي: "نحن في أفضل الظروف الممكنة. سنذهب إلى ليفربول وليس لدينا ما نخسره. هدفنا الوحيد هو الفوز وهذا ما نسعى إليه".

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وأكمل الإسباني "عندما تدخل مباراة وليس لديك ما تخسره يصبح فريقك أكثر خطورة مما هو عليه".

وأضاف "كرة القدم تسمح بالمفاجآت، نعم شعرنا بالحزن بعد الخسارة أمام ليفربول في الذهاب. لكننا استجمعنا قوانا ولعبنا مباراة جيدة ضد فريق رين الجيد. هذا يمنحنا الأمل قبل مباراة الثلاثاء".

وتابع "اللعب بالبدلاء أمام رين؟ أردت إراحة بعض اللاعبين الأساسيين قبل مواجهة ليفربول مرة أخرى هذا الأسبوع في أنفيلد".

وواصل باريس سان جيرمان انتصاراته بفوزه على رين بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وسجل جونسالو راموس وبرادلي باركولا وعثمان ديمبيلي (2) لباريس سان جيرمان.

بينما أحرز ليليان براسيير لرين.

وبهذا الفوز وصل فريق العاصمة للنقطة 65 في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

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