طاقم أجنبي لـ القمة؟.. ستة حكام مصريين في كوت ديفوار للمشاركة بمعسكر النخبة

يغادر القاهرة مساء اليوم الأحد ستة حكام مصريين متجهين إلى كوت ديفوار للمشاركة في معسكرة نخبة قارة إفريقيا.

ويقام المعسكر خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس الجاري وتم اختيار ستة حكام مصريين.

ومن المقرر إقامة مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك في مسابقة الدوري يوم الثلاثاء 11 مارس الجاري ولم يتم الإعلان عن طاقم التحكيم حتى الآن.

وجاءت قائمة الحكام المصريين بالمعسكر كالآتي:

أمين عمر - محمد معروف - محمود البنا (حكام الساحة)

محمود أبوالرجال - أحمد حسام طه (حكمان مساعدان)

محمود عاشور (حكم الفيديو)

ويشارك هؤلاء الحكام في مباريات الحسم بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

كما سيتم الاختيار بينهم للمواجهات الحاسمة في منافستي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وشهد التحكيم خلال الفترة الأخيرة اختيارات لعدد من الحكام المصريين، أمين عمر ومحمد معروف ومحمود عاشور ومحمود أبو الرجال ضمن الترشيحات لكأس العالم 2026 وأمم إفريقيا 2025.