استبعاد ثلاثي الفريق رغم التعافي من الإصابة.. في الجول يكشف كيف يستعد الأهلي لـ القمة

استقر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على تجمع الفريق بأحد فنادق القاهرة اليوم الأحد قبل الإفطار استعدادا لمواجهة الزمالك.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الثلاثاء المقبل في التاسعة والنصف مساءً.

وعلم FilGoal.com أن الفريق سيدخل معسكرا مغلقا بداية من اليوم ثم التدرب على ملعب النادي بفرع مدينة نصر اليوم وغدا الإثنين.

واستقر كولر على استبعاد الثلاثي محمد مجدي أفشة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله لعدم الجاهزية الفنية بنسبة 100% بسبب الغياب لمدة طويلة.

وشارك ياسر إبراهيم في المران أمس السبت بعد تعافيه من الإصابة.

وأوصى محمد شوقي نائب المدير الرياضي بالنادي بالمعسكر المغلق لخلق حالة من التركيز قبل القمة.

ويخوض اللاعبون الغائبون عن مواجهة القمة تدريبات منفردة في ملعب التتش الساعة 3:30 عصرا.

وكان الفريق قد حصل على راحة عقب مباراة طلائع الجيش في الجولة الختامية للمرحلة الأولى للدوري، واستأنف الفريق تدريباته السبت لمواصلة التحضير لمباراة الزمالك ضمن منافسات المرحلة النهائية للمسابقة.

ويغيب عن قائمة الأهلي كل من علي معلول وطاهر محمد لعدم التعافي من الإصابة.

كما خرج الثنائي عمر الساعي وخالد عبد الفتاح بسبب وجهة نظر كولر الفنية.