فأل سيء للريدز.. كوفاتش حكما لمواجهة ليفربول ضد سان جيرمان

الأحد، 09 مارس 2025 - 13:38

كتب : FilGoal

إستفان كوفاتش

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم طاقم تحكيم مباريات يوم الثلاثاء من إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووقع الاختيار على الروماني إستفان كوفاتش لإدارة مواجهة ليفربول أمام باريس سان جيرمان على ملعب أنفيلد.

وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بفوز ليفربول خارج ملعبه بهدف دون مقابل سجله إيرفي إليوت.

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وأدار كوفاتش مباراة وحيدة من قبل لليفربول وشهدت الخسارة بخمسة أهداف مقابل هدفين لصالح ريال مدريد.

وكانت تلك المواجهة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2023.

كما سبق وأن أدار كوفاتش خسارة باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونيخ هذا الموسم بهدف دون مقابل.

بينما بشكل عام أدار 4 مباريات لصالح فريق باريس سان جيرمان وفاز الفريق الفرنسي مرتين وخسر مثلهما.

وأدار كوفاتش هذا الموسم ست مباريات في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكانت آخر مبارياته في المسابقة عندما حقق ريال مدريد الانتصار على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

دوري أبطال أوروبا ليفربول باريس سان جيرمان
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