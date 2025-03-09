مدافع الهلال يعود قبل مواجهة باختاكور

استعاد الهلال مدافعه رينان لودي قبل مواجهة باختاكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا للنخبة، حسبما ذكرت جريدة الرياضية السعودية.

ويحل باختاكور الأوزبكي ضيفا على الهلال في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة على ملعب المملكة أرينا الثلاثاء المقبل.

وأوضح التقرير أن جاهزية البرازيلي اكتملت بعدما أنهى برنامج الإعداد البدني، الذي رسمه له الجهاز الفني.

وأضاف التقرير أن اسم لودي سيكون ضمن القائمة التي سيدخل بها المدرب البرتغالي جورجي جيسوس للمواجهة الحاسمة أمام باختاكور.

من جانبه، واصل البرتغالي جواو كانسيلو، والصربي سيرجي سافيتش وعلي البليهي، برامجهم العلاجية في عيادة النادي، جراء الإصابات التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية.

فيما منح جيسوس جميع اللاعبين إجازة بعد الفوز على الفيحاء في بريدة، الجمعة، على أن تستأنف التدريبات، الأحد.

وتعرض الموج الأزرق لهزيمة في مواجهة الذهاب في طشقند 0ـ1، الأسبوع الماضي.