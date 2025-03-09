بعد اكتمال عقد المتأهلين.. جدول مواعيد ربع نهائي كأس مصر

الأحد، 09 مارس 2025 - 12:07

كتب : FilGoal

كأس مصر

اكتمل عقد المتأهلين إلى ربع نهائي كأس مصر 2025 بعد حسم غزل المحلة بطاقة التأهل الأخيرة أمام فاركو.

واختتمت منافسات ثمن النهائي المؤجلة ليكتمل عقد المتأهلين للمنافسة على اللقب.

وتقام مباريات ربع النهائي يومي 14 و15 مارس الجاري قبل انطلاق التوقف الدولي ومعسكر منتخب مصر.

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بينما نصف النهائي سيقام أيضا في شهر مارس الجاري وتحديدا يوم الجمعة الموافق 28 مارس.

وجاء جدول مباريات ربع النهائي كالآتي:

(1) سيراميكا كليوباترا × الجونة - الجمعة 14 مارس - استاد هيئة قناة السويس

(2) الزمالك × سموحة - السبت 15 مارس - استاد القاهرة

(3) بيراميدز × إنبي - السبت 15 مارس - استاد الدفاع الجوي

(4) غزل المحلة × البنك الأهلي - السبت 15 مارس - استاد غزل المحلة

أما مباريات نصف النهائي كالآتي:

الفائز من (3) × الفائز من (4) - الجمعة 28 مارس - ملعب الفريق الفائز من (3)

الفائز من (2) × الفائز من (1) - الجمعة 28 مارس - ملعب الفريق الفائز من (2)

* تقام جميع المباريات الساعة 9:30 مساء

ولم يتحدد موعد مباراة النهائي حتى الآن.

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