النصر يستعيد مدافعه قبل مواجهة استقلال طهران.. وتأكد غياب 4 لاعبين

الأحد، 09 مارس 2025 - 11:41

كتب : FilGoal

رونالدو - النصر - الأخدود

تلقى علي لاجامي مدافع النصر الضوء الأخضر للعودة إلى قائمة المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي في لقاء استقلال طهران الإيراني، حسب جريدة الرياضية السعودية.

ويحل الاستقلال ضيفا على النصر في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة يوم الاثنين.

وأوضح التقرير أن لاجامي أصبح جاهزا عقب تعافيه من الإصابة.

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وأضاف التقرير أن مدافع النصر شارك في تدريبات الفريق، السبت، مبديًا جاهزيته لمواجهة الاستقلال.

في السياق نفسه، تأكد غياب الرباعي، الإسباني إيميريك لابورت، البرتغالي أوتافيو مونتيرو، سلطان الغنام، وعبد الله الخيبري عن مباراة الاستقلال لعدم الجاهزية.

وغاب لاجامي في الفترة الماضية بسبب إصابته في عضلة السمانة.

ولعب لاجامي مع النصر 22 مباراةً في الموسم الجاري بكل المسابقات، ونجح في تسجيل هدف واحد.

النصر استقلال طهران الاستقلال علي لاجامي
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