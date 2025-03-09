رأسية جديدة.. راموس يسجل ثاني أهدافه مع مونتيري في التعادل ضد كروز أزول

الأحد، 09 مارس 2025 - 11:27

كتب : FilGoal

سيرجيو راموس - مونتيري

نجح سرجيو راموس قائد ريال مدريد السابق تسجيل ثاني أهدافه خلال ثالث مباراة يخوضها بقميص مونتيري المكسيكي.

وسجل سرجيو راموس هدف مونتيري في الدقيقة 12 من رأسية.

وانتهى اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة الدوري المكسيكي.

أخبار متعلقة:
نصف أهداف مسيرته بالرأس.. راموس يسجل أول أهدافه مع مونتيري المكسيكي بعد غياب 8 أشهر.. راموس يشارك في مباراته الأولى "لحظة غيرت تاريخنا".. ريال مدريد يوجه رسالة لـ راموس بعد اختيار رقم قميصه مع مونتيري راموس ينضم إلى مونتيري المكسيكي

وغاب راموس عن المواجهة الأخيرة لمونتيري في كأس كونكاكاف.

وبذلك يكون راموس قد سجل هدفين على التوالي رفقة فريق مونتيري في مسابقة الدوري والهدفين من رأسية.

راموس نجح في الوصول لـ119 هدفا في مسيرته الاحترافية بينهم 60 هدفا بالرأس.

ويحتل مونتيري المركز التاسع عقب مرور 11 جولة برصيد 16 نقطة.

بينما كروز أزول في المركز الخامس برصيد 19 نقطة بعد التعثر بتعادلين متتاليين.

صاحب الـ 38 عاما لم ينضم إلى أي فريق بعد انتهاء عقده مع إشبيلية في صيف 2024 حتى الانتقال إلى مونتيري الشهر الماضي.

يذكر أن مونتيري سيشارك في كأس العالم للأندية 2025.

ويتواجد ضمن المجموعة الخامسة رفقة إنتر الإيطالي وريفر بليت الأرجنتيني وأوراوا ريدز الياباني.

وتوج راموس مع باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي مرتين في حديقة الأمراء.

وكان راموس قد انتقل لريال مدريد قادما من إشبيلية في صيف 2005.

رحلة راموس انتهت مع ريال مدريد بعد 671 مباراة جعلته يحتل المرتبة الرابعة كأكثر من لعب بقميص الفريق الملكي.

وخلال هذه المباريات، حقق راموس بطولات عديدة كان سببا رئيسيا في الفوز بها.

إذ فاز بـ5 ألقاب للدوري الإسباني و4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا وبطولتين لكأس ملك إسبانيا و4 بطولات للسوبر الإسباني و4 بطولات لكأس العالم للأندية و3 ألقاب للسوبر الأوروبي.

كما سجل راموس 101 هدف مع ريال مدريد وصنع 40.

وأصبح راموس قائدا لريال مدريد منذ موسم 2015-2016 بعد رحيل إيكر كاسياس عن صفوف الفريق، واستمر في حمل هذه الشارة حتى صيف 2021.

الدوري المكسيكي سرجيو راموس مونتيري
نرشح لكم
منافس الأهلي - سواريز يوضح رأيه في مجموعة إنتر ميامي بكأس العالم للأندية في غياب ميسي.. إنتر ميامي ينتصر على شارلوت في الدوري الأمريكي بـ 10 لاعبين في غياب ميسي.. سواريز يقود إنتر ميامي للفوز على كافاليير ماركا تكشف كيفية توزيع العوائد المالية لـ كأس العالم للأندية 2025 نيمار يعود لقائمة البرازيل في مباراتي الأرجنتين وكولومبيا.. وانضمام حارس النصر قائمة الأرجنتين - ضم ميسي ولاعب مانشستر سيتي الجديد لمواجهتي أوروجواي والبرازيل نيمار يسجل ويقود سانتوس إلى نصف نهائي بطولة باوليستا في غياب ميسي.. إنتر ميامي يكتسح هيوستن دينامو برباعية بتألق من سواريز
أخر الأخبار
"متقبل أي قرار ضدي".. مصطفى شلبي يعتذر عن رد فعله خلال مواجهة مودرن 8 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يطالب اتحاد الكرة والرابطة بتحمل مسؤولياتهما وإقامة القمة بتحكيم أجنبي 25 دقيقة | الدوري المصري
شكوك حول قدرة ثنائي مانشستر يونايتد على المشاركة ضد سوسيداد 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر من اتحاد الكرة يكشف موقف الحكام الأجانب من القمة.. وطلب الرابطة الودي 57 دقيقة | الدوري المصري
صلاح يتوج بجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي خلال فبراير من رابطة المحترفين ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر بيسيرو: الأهلي أكثر جاهزية بسبب الراحة.. ومباراة القمة صعبة لكنها ممتعة للجماهير ساعة | الدوري المصري
تأكد غياب دي ماريا عن موقعة برشلونة ساعة | دوري أبطال أوروبا
روبرتسون: لا نستطيع الاعتماد على أليسون في كل مباراة.. وهذا أفضل فريق واجهناه هذا الموسم ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام يعلن إيقاف شوبير وتغريم قناة الأهلي 2 انتهت نهائي سوبر الطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. اللقب أحمر 3 قمة مبكرة.. رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات المرحلة النهائية من الدوري المصري 2024-25 4 خبر في الجول – بيسيرو يقرر تغريم مصطفى شلبي واستبعاده من قمة الأهلي