رأسية جديدة.. راموس يسجل ثاني أهدافه مع مونتيري في التعادل ضد كروز أزول

نجح سرجيو راموس قائد ريال مدريد السابق تسجيل ثاني أهدافه خلال ثالث مباراة يخوضها بقميص مونتيري المكسيكي.

وسجل سرجيو راموس هدف مونتيري في الدقيقة 12 من رأسية.

وانتهى اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة الدوري المكسيكي.

وغاب راموس عن المواجهة الأخيرة لمونتيري في كأس كونكاكاف.

وبذلك يكون راموس قد سجل هدفين على التوالي رفقة فريق مونتيري في مسابقة الدوري والهدفين من رأسية.

راموس نجح في الوصول لـ119 هدفا في مسيرته الاحترافية بينهم 60 هدفا بالرأس.

Así se vivió el gol de Sergio Ramos con @Rayados a nivel de cancha en el Olímpico Universitario🚂🆚🤠#Jornada11 #Clausura2025. pic.twitter.com/4D9o0h6xPq — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 9, 2025

ويحتل مونتيري المركز التاسع عقب مرور 11 جولة برصيد 16 نقطة.

بينما كروز أزول في المركز الخامس برصيد 19 نقطة بعد التعثر بتعادلين متتاليين.

صاحب الـ 38 عاما لم ينضم إلى أي فريق بعد انتهاء عقده مع إشبيلية في صيف 2024 حتى الانتقال إلى مونتيري الشهر الماضي.

يذكر أن مونتيري سيشارك في كأس العالم للأندية 2025.

ويتواجد ضمن المجموعة الخامسة رفقة إنتر الإيطالي وريفر بليت الأرجنتيني وأوراوا ريدز الياباني.

وتوج راموس مع باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي مرتين في حديقة الأمراء.

وكان راموس قد انتقل لريال مدريد قادما من إشبيلية في صيف 2005.

رحلة راموس انتهت مع ريال مدريد بعد 671 مباراة جعلته يحتل المرتبة الرابعة كأكثر من لعب بقميص الفريق الملكي.

وخلال هذه المباريات، حقق راموس بطولات عديدة كان سببا رئيسيا في الفوز بها.

إذ فاز بـ5 ألقاب للدوري الإسباني و4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا وبطولتين لكأس ملك إسبانيا و4 بطولات للسوبر الإسباني و4 بطولات لكأس العالم للأندية و3 ألقاب للسوبر الأوروبي.

كما سجل راموس 101 هدف مع ريال مدريد وصنع 40.

وأصبح راموس قائدا لريال مدريد منذ موسم 2015-2016 بعد رحيل إيكر كاسياس عن صفوف الفريق، واستمر في حمل هذه الشارة حتى صيف 2021.