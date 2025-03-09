كرة يد - استعدادا لبطولة العالم للناشئين.. قائمة منتخب مصر لمواجهة إسبانيا والبرتغال

يبدأ منتخب مصر للناشئين مواليد 2006 استعداداته من أجل بطولة العالم المقرر أن تستضيفها مصر في 8 أغسطس المقبل.

واختار طارق محروس المدير الفني لمنتخب الناشئين قائمة من 17 لاعبا لخوض مواجهات ودية أمام كل من إسبانيا والبرتغال.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراس المرمى: يوسف عبد الهادي - عمار محمد صلاح - عبد الملك محمود.

اللاعبون: عمر مصطفي بركة - أحمد محمد رمضان - أحمد حلمي مصبح - يحيى نادر الكردي - عادل أحمد سعد - حمزة وليد المرسي - يوسف عبد الغني - محمود شوبكي - محمد عدلان - يوسف عمرو - سيف الدين جلال - زياد أحمد محمد - حسين أبو العلا - كريم حمدي.

ويضم الجهاز الفني كل من:

طارق محروس المدير الفني - مهند السحيلي المدرب العام - محمد سراج مدرب حراس المرمى - مازن محمد المدير الإداري - مصطفى محمد أخصائي العلاج الطبيعي.

ومن المقرر أن تغادر البعثة إلى إسبانيا مساء غدا الإثنين 10 مارس، ويلعب المنتخب وديته الأولى أمام نظيره الإسباني الأربعاء 12 مارس، ثم يتوجه إلى البرتغال لمواجهة نظيره البرتغالي في ثلاث وديات أيام 14 و15 و16 مارس، ثم تعود البعثة إلى القاهرة 17 مارس.

جدير بالذكر أن مصر تستضيف بطولة العالم للناشئين لكرة اليد بداية من 8 أغسطس 2025.