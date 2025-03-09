كرة يد - استعدادا لبطولة العالم للناشئين.. قائمة منتخب مصر لمواجهة إسبانيا والبرتغال

الأحد، 09 مارس 2025 - 10:37

كتب : FilGoal

طارق محروس - المدير الفني منتخب مصر للناشئين كرة يد

يبدأ منتخب مصر للناشئين مواليد 2006 استعداداته من أجل بطولة العالم المقرر أن تستضيفها مصر في 8 أغسطس المقبل.

واختار طارق محروس المدير الفني لمنتخب الناشئين قائمة من 17 لاعبا لخوض مواجهات ودية أمام كل من إسبانيا والبرتغال.

وجاءت القائمة كالآتي:

أخبار متعلقة:
كرة يد - الأهلي يواصل تمسكه بالصدارة بالفوز على سموحة.. والزمالك ينتصر أمام هليوبوليس كرة يد - تأهل 5 محترفين لإقصائيات دوري أبطال أوروبا.. ومواجهة مصرية محتملة في ربع النهائي كرة يد - الأهلي يواصل انتصاراته والانفراد بالصدارة.. والزمالك يهزم الزهور كرة يد - في الثانية الأخيرة.. الأهلي ينتصر على الزمالك ويبتعد في صدارة الدوري

حراس المرمى: يوسف عبد الهادي - عمار محمد صلاح - عبد الملك محمود.

اللاعبون: عمر مصطفي بركة - أحمد محمد رمضان - أحمد حلمي مصبح - يحيى نادر الكردي - عادل أحمد سعد - حمزة وليد المرسي - يوسف عبد الغني - محمود شوبكي - محمد عدلان - يوسف عمرو - سيف الدين جلال - زياد أحمد محمد - حسين أبو العلا - كريم حمدي.

ويضم الجهاز الفني كل من:

طارق محروس المدير الفني - مهند السحيلي المدرب العام - محمد سراج مدرب حراس المرمى - مازن محمد المدير الإداري - مصطفى محمد أخصائي العلاج الطبيعي.

ومن المقرر أن تغادر البعثة إلى إسبانيا مساء غدا الإثنين 10 مارس، ويلعب المنتخب وديته الأولى أمام نظيره الإسباني الأربعاء 12 مارس، ثم يتوجه إلى البرتغال لمواجهة نظيره البرتغالي في ثلاث وديات أيام 14 و15 و16 مارس، ثم تعود البعثة إلى القاهرة 17 مارس.

جدير بالذكر أن مصر تستضيف بطولة العالم للناشئين لكرة اليد بداية من 8 أغسطس 2025.

كرة يد منتخب مصر للناشئين منتخب مصر
نرشح لكم
كرة يد – يحيى خالد يقود سان جيرمان لاقتناص الصدارة من نانت كرة يد - الأهلي يتوج بلقب السوبر المصري سيدات على حساب سموحة كرة يد - الأهلي يواصل تمسكه بالصدارة بالفوز على سموحة.. والزمالك ينتصر أمام هليوبوليس كرة يد - تأهل 5 محترفين لإقصائيات دوري أبطال أوروبا.. ومواجهة مصرية محتملة في ربع النهائي اتحاد اليد يدرس أليات جديدة لتسهيل احتراف اللاعبين خارج مصر كرة يد - الأهلي يواصل انتصاراته والانفراد بالصدارة.. والزمالك يهزم الزهور يد - سند يحصد جائزة أفضل لاعبي نيم في فبراير كرة يد - في الثانية الأخيرة.. الأهلي ينتصر على الزمالك ويبتعد في صدارة الدوري
أخر الأخبار
مصدر من الأهلي لـ في الجول: طلبنا حكام أجانب لإدارة القمة ولكن 7 ساعة | الدوري المصري
في غياب ميسي.. إنتر ميامي ينتصر على شارلوت في الدوري الأمريكي بـ 10 لاعبين 7 ساعة | أمريكا
خبر في الجول - الأمن يوافق على 30 ألف مشجع لمباراة الزمالك ضد ستيلينبوش 7 ساعة | الدوري المصري
كرة يد – يحيى خالد يقود سان جيرمان لاقتناص الصدارة من نانت 7 ساعة | كرة يد
خبر في الجول - تضاؤل فرص لحاق محمود جهاد بالقمة 8 ساعة | الدوري المصري
موتا بعد رباعية أتالانتا: عانينا بعد الهدف الأول.. ومنحناهم الكثير من المساحات 8 ساعة | الكرة الأوروبية
أرقام كارثية لثلاثي المهدد بالهبوط في الدوري الإنجليزي 8 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - إسلام عادل يضع لائحة جديدة في الإسماعيلي 8 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام يعلن إيقاف شوبير وتغريم قناة الأهلي 2 انتهت نهائي سوبر الطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. اللقب أحمر 3 قمة مبكرة.. رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات المرحلة النهائية من الدوري المصري 2024-25 4 خبر في الجول – بيسيرو يقرر تغريم مصطفى شلبي واستبعاده من قمة الأهلي