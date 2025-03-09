مواعيد مباريات الأحد 9 مارس 2025.. قمة إنجليزية ومنتخب المحليين

الأحد، 09 مارس 2025 - 10:20

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر للمحليين

يشهد اليوم الأحد الموافق 9 من شهر مارس الجاري عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

أخبار متعلقة:
كأس مصر – لأول مرة منذ 20 عاما.. غزل المحلة يخطف فوزا قاتلا على فاركو ويتأهل لربع النهائي كأس مصر - بيراميدز يتخطى عقبة المقاولون العرب بثنائية ويصل لربع النهائي تصفيات كأس العالم - مباراتي مصر ضد إثيوبيا وسيراليون على أون سبورت بسبب الأهلي.. تعديل موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر

تصفيات أمم إفريقيا للمحليين

يستضيف منتخب مصر للمحليين نظيره جنوب إفريقيا في إياب التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

ويقام اللقاء على استاد هيئة قناة السويس في تمام التاسعة مساء ويذاع عبر أون سبورت.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق.

الدوري الإنجليزي

يستضيف تشيلسي فريق ليستر ضمن منافسات الجولة 28 من المسابقة.

ويقام اللقاء في تمام الرابعة عصرا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

وفي نفس التوقيت يستضيف توتنام فريق بورنموث ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

بينما يحل أرسنال ضيفا على مانشستر يونايتد في السادسة والنصف مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الفرنسي

يستضيف نانت بقيادة مصطفى محمد فريق ستراسبورج في السادسة والربع مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 4.

بينما يستضيف لو هافر بقيادة أحمد حسن كوكا في نفس التوقيت فريق سانت إيتيان ويذاع عبر بي إن سبورتس 9.

بينما تختتم مباريات اليوم عندما يستضيف نيس بقيادة محمد عبد المنعم فريق ليون في العاشرة إلا ربع مساء.

الدوري الأمريكي

يستضيف إنتر ميامي فريق شارلوت ضمن منافسات مسابقة الدوري الأمريكي.

ويقام اللقاء في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر.

كرة يد

يلعب فريق سيدات الأهلي أمام سموحة في نهائي السوبر المصري.

ويقام اللقاء في تمام التاسعة مساء ومن المقرر إذاعته عبر قناتي أون سبورت 2 والأهلي.

منتخب المحليين أمم إفريقيا مصر
نرشح لكم
تصفيات كأس العالم - مباراتي مصر ضد إثيوبيا وسيراليون على أون سبورت منتخب مصر للمحليين - وائل رياض يقود المران الرئيسي في هيئة قناة السويس جزع في الرباط الصليبي.. بيراميدز يعلن تفاصيل إصابة محمد حمدي ومدة غيابه تصفيات كأس الأمم للمحليين - منتخب جنوب إفريقيا يصل الإسماعيلية فيفا يعتمد موعد إقامة كأس العرب في قطر قرار من وائل رياض قبل العودة إلى القاهرة 3 مباريات ودية لمنتخب الشباب في دورة قطر الدولية بركات: بنشرقي رقم 1.. واتحاد الكرة أخذ من رصيدي وهذا هدفي الأفضل
أخر الأخبار
لويس إنريكي: ليس لدينا ما نخسره أمام ليفربول.. هدفنا الوحيد هو الفوز 5 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
طاقم أجنبي لـ القمة؟.. ستة حكام مصريين في كوت ديفوار للمشاركة بمعسكر النخبة 24 دقيقة | الدوري المصري
استبعاد ثلاثي الفريق رغم التعافي من الإصابة.. في الجول يكشف كيف يستعد الأهلي لـ القمة 38 دقيقة | الدوري المصري
فأل سيء للريدز.. كوفاتش حكما لمواجهة ليفربول ضد سان جيرمان 46 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أدار موقعة سيجنال أدونا بارك.. الفرنسي ليتيكسيه حكما لمواجهة برشلونة ضد بنفيكا ساعة | دوري أبطال أوروبا
قائد مانشستر سيتي: لن نفكر في احتمالات التأهل لدوري الأبطال لهذا السبب ساعة | الدوري الإنجليزي
مدافع الهلال يعود قبل مواجهة باختاكور 2 ساعة | سعودي في الجول
بعد اكتمال عقد المتأهلين.. جدول مواعيد ربع نهائي كأس مصر 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام يعلن إيقاف شوبير وتغريم قناة الأهلي 2 انتهت نهائي سوبر الطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. اللقب أحمر 3 قمة مبكرة.. رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات المرحلة النهائية من الدوري المصري 2024-25 4 انتهت في كأس مصر - الزمالك (2)-(1) مودرن سبورت