مواعيد مباريات الأحد 9 مارس 2025.. قمة إنجليزية ومنتخب المحليين

يشهد اليوم الأحد الموافق 9 من شهر مارس الجاري عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

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تصفيات أمم إفريقيا للمحليين

يستضيف منتخب مصر للمحليين نظيره جنوب إفريقيا في إياب التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

ويقام اللقاء على استاد هيئة قناة السويس في تمام التاسعة مساء ويذاع عبر أون سبورت.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق.

الدوري الإنجليزي

يستضيف تشيلسي فريق ليستر ضمن منافسات الجولة 28 من المسابقة.

ويقام اللقاء في تمام الرابعة عصرا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

وفي نفس التوقيت يستضيف توتنام فريق بورنموث ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

بينما يحل أرسنال ضيفا على مانشستر يونايتد في السادسة والنصف مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الفرنسي

يستضيف نانت بقيادة مصطفى محمد فريق ستراسبورج في السادسة والربع مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 4.

بينما يستضيف لو هافر بقيادة أحمد حسن كوكا في نفس التوقيت فريق سانت إيتيان ويذاع عبر بي إن سبورتس 9.

بينما تختتم مباريات اليوم عندما يستضيف نيس بقيادة محمد عبد المنعم فريق ليون في العاشرة إلا ربع مساء.

الدوري الأمريكي

يستضيف إنتر ميامي فريق شارلوت ضمن منافسات مسابقة الدوري الأمريكي.

ويقام اللقاء في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر.

كرة يد

يلعب فريق سيدات الأهلي أمام سموحة في نهائي السوبر المصري.

ويقام اللقاء في تمام التاسعة مساء ومن المقرر إذاعته عبر قناتي أون سبورت 2 والأهلي.