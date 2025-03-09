كرة طائرة - للمرة الثالثة.. الأهلي بطل السوبر المصري بعد نهائي ماراثوني ضد الزمالك

حقق الأهلي لقب كأس السوبر المصري لـ الكرة الطائرة 2024-25 بالفوز على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 3 أشواط مقابل 2.

وحقق الأهلي اللقب لصالحه للمرة الثالثة على التوالي في ثالث نسخ البطولة.

وأقيمت المباراة في صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، واستمرت لما يقارب 3 ساعات.

وواصل الأهلي بسط سيطرته المحلية فبعد تحقيق الثلاثية الموسم الماضي، حقق أول ألقاب الموسم الجاري محليا.

وحقق بتروجت المركز الثالث في البطولة بالفوز على سبورتنج.

























































































وصف المباراة

تقدم الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 6-3 لكن الزمالك استطاع قلب النتيجة لصالحه واستمر متفوقا وحسمه لصالحه بنتيجة 25-22.

في الشوط الثاني تقدم الزمالك ثم قلب الأهلي التأخر لتقدم وتعادلا وتقدم الزمالك ثم تعادلا وحسم الشوط بصعوبة بنتيجة 28-26.

في الشوط الثالث تقدم الزمالك بفارق 4 نقاط وعاد الأهلي وعدّل النتيجة وزاد من تفوقه وانتهى بنتيجة 25-22، لتصبح النتيجة 2-1 للأهلي.

تأخر انطلاق الشوط الرابع بعد إلقاء جماهير الزمالك للمقذوفات داخل أرض الملعب.

وعاد اللقاء من جديد للانطلاق وبسط الزمالك تفوقه في أغلب فتراته.

وتعادل الأهلي بنتيجة 22-22، لكن تعرض عبد الرحمن الحسيني لاعب الأهلي للإصابة وتوقف اللقاء مجددا.

واستطاع الزمالك حسم الشوط الرابع بنتيجة 25-23، لنصل لشوط حاسم فاصل.

في الشوط الفاصل تقدم الأهلي 2-0 وعاد الزمالك في النتيجة 3-2 ثم تعادلا 5-5، وتقدم الأهلي مجددا 8-6 ثم 9-7.

تعادل الفريقان مجددا 9-9، واستمر اللقاء نقطة تلو الأخرى لكل فريق لنصل 12-12.

وتقدم الأهلي 13-12 وخرج الفريقان لوقت مستقطع، وأهدر الأهلي إرساله لتصبح النتيجة 13-13.

وتقدم الزمالك 14-13 ثم تعادل الأهلي 14-14 و15-15، وحسم الأهلي اللقب لصالحه بنتيجة 17-15.