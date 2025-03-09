لابورتا: نشكر أوساسونا والحكام على تأجيل المباراة.. ومينارو توفي خلال المعسكر

كشف خوان لابورتا رئيس برشلونة عن كواليس تأجيل مباراة فريقه ضد أوساسونا.

وتأجلت مباراة برشلونة ضد أوساسونا لأجل غير مسمى بسبب وفاة كارليس مينارو جارسيا أحد أعضاء الجهاز الطبي لبرشلونة.

وقال لابورتا عبر قناة النادي: "لقد كان ميارو مينارو محبوبا وقد توفي خلال معسكر الفريق، اللاعبون والمدرب والجهاز الفني كانوا يشعرون بالحزن لأننا كنا جميعا نحبه".

وواصل "كان رجلا يرافق الفريق في جميع التنقلات وكان يعتني بالجميع ولم يرفض طلبا لأحد".

وأكمل "هذا الأمر يجب أن يمنحنا القوة في هذه اللحظات العصيبة من الحزن والألم، أعتقد أن الخيار الأفضل كان طلب تأجيل المباراة وهذا ما فعلناه".

وتابع "تواصلنا فورا مع رئيس رابطة الدوري لنوضح له الوضع وطلبنا تأجيل المباراة وتفهم الأمر تماما وبدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة لجعل هذا التأجيل رسميا".

وشدد "لقد وجدنا تفهما كبيرا من نادي أوساسونا من خلال رئيسه وجميع أعضاء مجلس إدارته ومدرب الفريق، تفهموا الموقف منذ اللحظة الأولى وكانوا مستعدين للتعاون معنا في كل ما يلزم وأود أن أشكرهم على ذلك لأنهم تصرفوا بطريقة استثنائية وأظهروا تعاطفا كبيرا".

واستمر "طاقم التحكيم بأكمله أيضا كان متفهما جدا، لقد تواصلنا مع أوساسونا أولا ثم أبلغنا الحكام وقد أظهروا أيضا تفهما تاما للموقف وأود أن أعلن عن امتناني لهم جميعا على تفهمهم ودعمهم في هذا الظرف".

وكشف "تلك الأخبار حدثت بشكل مفاجئ، لقد تواصلنا مع والدة الفقيد وزوجته وقدمنا لهم التعازي ووقفنا بجانبهم في هذه اللحظات المؤلمة التي هي بالطبع أشد وطأة عليهم وحرصنا على إبلاغهم فورا لأن هذا الخبر له أهمية كبيرة خاصة مع ارتباطه بتأجيل المباراة".

وأضاف "كارليس يترك خلفه ابنين وزوجته التي كانت متأثرة جدا وهذا أمر طبيعي ومنطقي في مثل هذه الظروف، نحن نقف بجانبهم جميعا".

وأضاف "لاحظت تفهما كبيرا من الجميع عندما أعلنا عبر مكبرات الصوت ورأينا تصفيق جماهير أوساسونا تقديرا لهذا الموقف وأود أن أشكرهم على هذا التكريم البسيط لكارلوس مييارو بصفتي رئيس برشلونة".

وأتم "شعرنا ان تأجيل المباراة كان هو القرار الصحيح ونشكر كل من كان له دور في اتخاذ هذا القرار لأنه كان المناسب في تلك الظروف".

ورفض لاعبي برشلونة خوض المباراة وتم الاتفاق بين رابطة الأندية والنادي على تأجيلها.

لاعبو أوساسونا كانوا قد دخلوا لإجراء عمليات الإحماء بشكل طبيعي ولكن بعد فترة خرجوا ولم يستكملوها بشكل طبيعي.

وكان الفريقين قد أعلنا التشكيل بشكل طبيعي قبل أن توافق الرابطة على طلب برشلونة بتأجيل المباراة.

ويحتل برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة وبفارق نقطة عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الثاني.

بينما يحتل أوساسونا المركز 11 برصيد 33 نقطة.