إنزاجي: أريد التتويج بالرباعية.. وهزيمة ثنائي ألمانيا دليل على صعوبة الاستشفاء

الأحد، 09 مارس 2025 - 01:07

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي - إنتر

كشف سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر أنه يريد التتويج بالرباعية في الموسم الجاري، إذ يرغب في الفوز بالدوري الإيطالي وكأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

وقلب إنتر الطاولة على منافسه مونزا وانتصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال المدرب الإيطالي لسكاي سبورت: "كان يجب أن أصحح إشارتي إلى الرباعية بدلا من الثلاثية، لأن هناك أيضا كأس العالم للأندية في نهاية الموسم".

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وكان إنزاجي قد قاطع صحفيا سأله عن إمكانية التتويج بالدوري أو الكأس وقاطعه سيموني وأشار له بالثلاثية وقال أريد التتويج بالثلاثية.

وأضاف "فريقي يبذل قصارى جهده، نحن في وضع صعب، لكننا نريد الاستمرار دون التفكير في الجدول، نركز فقط على مواجهة فينورد".

وأكمل "في دوري أبطال أوروبا نؤدي بشكل أفضل دفاعيا، الاستشفاء ليس بالأمر السهل، لقد رأيتم ما حدث في ألمانيا إذ خسر بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن، الأمر صعب على الجميع".

وأوضح "لاوتارو مارتينيز يشعر بالإرهاق، وزيلينسكي أصيب في ربلة الساق وسيجري الفحوصات الطبية، بالتأكيد سنفقده لفترة".

وعزز إنتر صدارته لجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 61 نقطة.

بينما تجمد رصيد مونزا عند النقطة 14 متذيلا الترتيب.

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