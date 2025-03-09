كرر سيناريو جاره.. إنتر يقلب تأخره بثنائية لفوز على مونزا ويعزز صدارته للدوري

قلب إنتر الطاولة على منافسه مونزا وانتصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وأحرز أهداف إنتر كل من ماركو أرناوتوفيتش وهاكان تشالهان أوجلو وجورجوس كيرياكوبولوس (ذاتيا).

بينما سجل صامويلي بيرينديلي وكيتا بالدي ثنائية مونزا.

ووصل تشالهان أوجلو إلى هدفه الـ50 في مسيرته في بطولة الدوري الإيطالي سواء مع ميلان أو إنتر.

وسار إنتر على خطى جاره ميلان بتحويل تأخره بثنائية إلى فوز بثلاثة أهداف بنفس الطريقة التي حققها ميلان.

وكان ميلان تأخر بثنائية ضد ليتشي في الجولة ذاتها وانتصر 3-2 أيضا.

وتمكن لاوتارو مارتينيز من تسجيل الهدف الأول للنيراتزوري في الدقيقة 24 لكن لم يحتسب بسبب لمسة يد.

وافتتح بيرينديلي النتيجة في الدقيقة 32 من صناعة داني موتا الذي وضعه في موقف انفراد.

وضاعف بالدي النتيجة بعد تسديدة مقوسة رائعة في الدقيقة 44.

وقلص أرناوتوفيتش الفارق في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعد رأسية.

وسدد تشالهان أوجلو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ليعادل الفارق مع مونزا 64.

وتقدم إنتر لأول مرة في المباراة في الدقيقة 77 بعد رأسية من لاوتارو مارتينيز اصطدمت في كيرياكوبولس وتصدى لها الحارس لكن أشار الحكم إلى تخطي الكرة لخط المرمى بقليل للغاية.

وعزز إنتر صدارته لجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 61 نقطة.

بينما تجمد رصيد مونزا عند النقطة 14 متذيلا الترتيب.

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