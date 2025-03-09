بمشاركة حمدي وعبد القادر.. الوكرة يتعادل مع قطر بهدف لكل فريق

فرض التعادل نفسه على مباراة الوكرة وقطر في الجولة 18 من دوري نجوم قطر بمشاركة الثنائي المحترف حمدي فتحي وأحمد عبد القادر.

وشارك حمدي فتحي أساسيا مع الوكرة، وأحمد عبد القادر مع نادي قطر.

وتقدم الوكرة برأسية العراقي أيمن حسين في الدقيقة 45+3.

وخرج عبد القادر في الدقيقة 54 وعوضه المخضرم سيباستيان سوريا.

وسجل عطاء الجابر هدف التعادل في الدقيقة 88 لنادي قطر.

التعادل أبقى الفريقين في المركزين التاسع والعاشر على الترتيب برصيد 21 نقطة.

ويتفوق الوكرة على قطر بفضل فارق الأهداف.

ويبتعد كلا الفريقين عن المربع الذهبي بفارق 8 نقاط قبل 4 جولات على النهاية.