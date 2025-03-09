بمشاركة حمدي وعبد القادر.. الوكرة يتعادل مع قطر بهدف لكل فريق

الأحد، 09 مارس 2025 - 00:27

كتب : FilGoal

الوكرة - قطر

فرض التعادل نفسه على مباراة الوكرة وقطر في الجولة 18 من دوري نجوم قطر بمشاركة الثنائي المحترف حمدي فتحي وأحمد عبد القادر.

وشارك حمدي فتحي أساسيا مع الوكرة، وأحمد عبد القادر مع نادي قطر.

وتقدم الوكرة برأسية العراقي أيمن حسين في الدقيقة 45+3.

أخبار متعلقة:
التشكيل - تريزيجيه وحمدي فتحي أساسيان في صدام مصري بالدوري القطري أحمد عبد القادر يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري القطري لشهر يناير الراية القطرية: باتريس بوميل مدربا جديدا لـ أم صلال العرب القطرية: الزمالك في مفاوضات قوية لضم دالا من الوكرة

وخرج عبد القادر في الدقيقة 54 وعوضه المخضرم سيباستيان سوريا.

وسجل عطاء الجابر هدف التعادل في الدقيقة 88 لنادي قطر.

التعادل أبقى الفريقين في المركزين التاسع والعاشر على الترتيب برصيد 21 نقطة.

ويتفوق الوكرة على قطر بفضل فارق الأهداف.

ويبتعد كلا الفريقين عن المربع الذهبي بفارق 8 نقاط قبل 4 جولات على النهاية.

الوكرة قطر نادي نجوم قطر حمدي فتحي أحمد عبد القادر
نرشح لكم
أرني سلوت: كل أسبوع يتم سؤالي نفس السؤال عن صلاح محمد صلاح: لم أفكر في الأرقام القياسية وأنا أتساوى مع أجويرو الخامس عبر التاريخ.. محمد صلاح يعادل رقم أجويرو في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بثنائية ضد ساوثامبتون.. صلاح ينفرد بالمركز الثالث في قائمة هدافي ليفربول عبر التاريخ انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (3)-(1) ساوثامبتون.. فوز جديد لرفاق صلاح تشكيل ليفربول - محمد صلاح يقود الهجوم أمام ساوثامبتون مرموش: التعامل مع أفضل مدرب بالعالم يمنحني الثقة.. والأجواء في سيتي رائعة انتهت الدوري الإنجليزي - سيتي (0)-(1) نوتينجهام.. خسارة السماوي
أخر الأخبار
كرة طائرة - للمرة الثالثة.. الأهلي بطل السوبر المصري بعد نهائي ماراثوني ضد الزمالك 45 دقيقة | كرة طائرة
"ليواصل مسيرة المجد".. الهلال يعلن تجديد عقد محمد كنو ساعة | سعودي في الجول
لابورتا: نشكر أوساسونا والحكام على تأجيل المباراة.. ومينارو توفي خلال المعسكر ساعة | الدوري الإسباني
إنزاجي: أريد التتويج بالرباعية.. وهزيمة ثنائي ألمانيا دليل على صعوبة الاستشفاء ساعة | الكرة الأوروبية
كرر سيناريو جاره.. إنتر يقلب تأخره بثنائية لفوز على مونزا ويعزز صدارته للدوري ساعة | الكرة الأوروبية
بمشاركة حمدي وعبد القادر.. الوكرة يتعادل مع قطر بهدف لكل فريق 2 ساعة | المحترفون
كأس مصر – لأول مرة منذ 20 عاما.. غزل المحلة يخطف فوزا قاتلا على فاركو ويتأهل لربع النهائي 2 ساعة | الكرة المصرية
رئيس الاتحاد الإسباني: تأجيل المباراة كان أقل شيء لتخليد ذكرى طبيب برشلونة 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام يعلن إيقاف شوبير وتغريم قناة الأهلي 2 انتهت نهائي سوبر الطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. اللقب أحمر 3 قمة مبكرة.. رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات المرحلة النهائية من الدوري المصري 2024-25 4 انتهت في كأس مصر - الزمالك (2)-(1) مودرن سبورت