كأس مصر – لأول مرة منذ 20 عاما.. غزل المحلة يخطف فوزا قاتلا على فاركو ويتأهل لربع النهائي

خطف غزل المحلة فوزا قاتلا على منافسه فاركو بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الدور الـ16 من كأس مصر.

وسجل عماد ميهوب هدف المحلة الوحيد.

واتجه الفريقان إلى الأشواط الإضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل دون أهداف.

ولأول مرة يصل غزل المحلة إلى ربع نهائي كأس مصر منذ موسم 2004-2005 أي منذ 20 عاما.

وخرج غزل المحلة من المنصورة وتوج إنبي باللقب وقتها.

ولم تشهد المباراة فرص خطيرة على الإطلاق، وظل الفريقان في حالة دفاعية.

وتعتبر أخطر فرصة في المباراة من محمد أشرف لاعب المحلة الذي سدد خارج المرمى الخالي في الدقيقة 85.

وأحرز ميهوب الهدف في الدقيقة 118 بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ومن المقرر أن يلاقي غزل المحلة منافسه البنك الأهلي في الدور التالي.

video:1