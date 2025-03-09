رئيس الاتحاد الإسباني: تأجيل المباراة كان أقل شيء لتخليد ذكرى طبيب برشلونة

الأحد، 09 مارس 2025 - 00:08

كتب : FilGoal

رافاييل لوزان رئيس الاتحاد الإسباني

كشب رافاييل لوزان رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن سبب القرار السريع بتأجيل مباراة برشلونة ضد أوساسونا.

وقال لوزان في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو: "عندما أخبروني بوفاة طبيب برشلونة، قررنا تأجيل المباراة مباشرة"

وتابع "كان هناك تعاون جيد بين رابطة الدوري والاتحاد والناديان من أجل تأجيل المباراة، كان هناك حياة على المحك ويجب أن نرتقي لمستوى المناسبة، أول شيء هو إظهار عاطفتنا للعائلة والأصدقاء ولبرشلونة".

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وواصل "عندما أتلقى الأخبار من برشلونة لا يتبادر إلى ذهني سوى أنه لا يوجد شيء آخر يمكننا القيام به سوى التأجيل من باب الاحترام للطبيب وتخليدا لذكراه ولنأمل ألا يحدث هذا النوع من المصائب مرة أخرى، من الصعب جدا التعامل مع الأمر بهذه الطريقة المفاجئة خاصة بالنسبة للعائلة".

وتأجلت مباراة برشلونة ضد أوساسونا لأجل غير مسمى بسبب وفاة كارليس مينارو جارسيا أحد أعضاء الجهاز الطبي لبرشلونة.

ورفض لاعبي برشلونة خوض المباراة وتم الاتفاق بين رابطة الأندية والنادي على تأجيلها.

لاعبو أوساسونا كانوا قد دخلوا لإجراء عمليات الإحماء بشكل طبيعي ولكن بعد فترة خرجوا ولم يستكملوها بشكل طبيعي.

وكان الفريقين قد أعلنا التشكيل بشكل طبيعي قبل أن توافق الرابطة على طلب برشلونة بتأجيل المباراة.

ويحتل برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة وبفارق نقطة عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الثاني.

بينما يحتل أوساسونا المركز 11 برصيد 33 نقطة.

برشلونة رئيس الاتحاد الإسباني
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