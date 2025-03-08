رئيس أوساسونا: وافقنا على تأجيل مباراة برشلونة لأن الحياة أهم

السبت، 08 مارس 2025 - 23:59

كتب : FilGoal

شعار أوساسونا

أوضح لويس سابالزا إريارتي رئيس نادي أوساسونا أن سبب موافقته على تأجيل مباراة برشلونة هو لأن الحياة أهم.

وتأجلت مباراة برشلونة ضد أوساسونا لأجل غير مسمى بسبب وفاة كارليس مينارو جارسيا أحد أعضاء الجهاز الطبي لبرشلونة.

وقال إريارتي رئيس أوساسونا لـ DAZN: "أعتقد أن قرار تأجيل مباراتنا ضد برشلونة هو الصحيح، علينا جميعا أن نقف بجانب النادي في فترة الحداد لتجاوز اللحظات الصعبة".

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وأتم "لم نعترض أبدا على تأجيل المباراة لأن الحياة أهم، لا يمكن لأحد أن يلعب مباراة عندما يتوفى شخصا شارك معه العديد من المواقف".

ورفض لاعبي برشلونة خوض المباراة وتم الاتفاق بين رابطة الأندية والنادي على تأجيلها.

وأشارت الرابطة إلى أن الموعد الجديد سيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة.

لاعبو أوساسونا كانوا قد دخلوا لإجراء عمليات الإحماء بشكل طبيعي ولكن بعد فترة خرجوا ولم يستكملوها بشكل طبيعي.

وكان الفريقين قد أعلنا التشكيل بشكل طبيعي قبل أن توافق الرابطة على طلب برشلونة بتأجيل المباراة.

ويحتل برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة وبفارق نقطة عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الثاني.

بينما يأتي أوساسونا في المركز 11 برصيد 33 نقطة.

أوساسونا برشلونة الدوري الإسباني
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