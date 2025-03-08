أرقام كارثية.. جوارديولا يحقق أسوأ إحصائياته رفقة مانشستر سيتي

وحقق نوتينجهام فورست فوزا تاريخيا على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي بهدف دون رد، وذلك ضمن الجولة 28 من المسابقة.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة.

وهناك أكثر من رقم سلبي حققه مانشستر سيتي بعد الهزيمة من نوتنجهام فورست.

بعد الهزيمة التاسعة لسيتي، أصبح هذا الموسم هو الأكثر تلقيا للخسارة في مسيرة جوارديولا مع سيتي.

استقبلت شباك مانشستر سيتي 38 هدفا في 28 مباراة وهو الأكثر في مواسم جوارديولا الـ8 مع الفريق الإنجليزي.

وخسر مانشستر سيتي 15 مباراة في الـ30 لقاء الأخير في جميع البطولات، إذ وصل سيتي لهذا الرقم خلال 169 مباراة.

ويتبقى لمانشستر سيتي 10 مباريات في الدوري الإنجليزي.

ويستهدف جوارديولا الفوز في هذه المباريات من أجل ضمان التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا دون النظر إلى نتائج منافسيه كما صرح بعد مباراة نوتنجهام فورست.