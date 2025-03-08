موندو ديبورتيفو تكشف عن موعدين محتملين لإقامة مباراة برشلونة وأوساسونا

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن الموعدين المحتملين لإقامة مباراة برشلونة وأوساسونا المؤجلة.

وتأجلت مباراة برشلونة ضد أوساسونا لأجل غير مسمى بسبب وفاة كارليس مينارو جارسيا أحد أعضاء الجهاز الطبي لبرشلونة.

ورفض لاعبي برشلونة خوض المباراة وتم الاتفاق بين رابطة الأندية والنادي على تأجيلها.

وأشارت الرابطة إلى أن الموعد الجديد سيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة.

وفقا لموندو ديبورتيفو فإن أول موعد متاح لخوض المباراة هو أحد يومي 26 أو 27 إبريل في حالة عدم تأهل برشلونة لنهائي كأس ملك إسبانيا.

الموعد الآخر هو خلال الفترة ما بين 19 إلى 25 مايو وهو موعد فارغ نظرا لعدم وجود مباريات وفي تلك الحالة سيتم خوضها قبل الجولة 38 والأخيرة من الدوري بشكل مباشر.

لاعبو أوساسونا كانوا قد دخلوا لإجراء عمليات الإحماء بشكل طبيعي ولكن بعد فترة خرجوا ولم يستكملوها بشكل طبيعي.

وكان الفريقين قد أعلنا التشكيل بشكل طبيعي قبل أن توافق الرابطة على طلب برشلونة بتأجيل المباراة.

ويحتل برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة وبفارق نقطة عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الثاني.

بينما يحتل أوساسونا المركز 11 برصيد 33 نقطة.