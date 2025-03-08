خبر في الجول - تركيز على الكرات الثابتة والعامل البدني في مران الأهلي

السبت، 08 مارس 2025 - 23:32

كتب : أحمد الخولي

مران الأهلي

استئناف فريق الأهلي استعداداته لمواجهة الزمالك في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لـ الدوري المصري.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الثلاثاء المقبل في التاسعة والنصف مساءً.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران للحديث عن الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

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وخاض لاعبو الفريق فقرة بدنية قبل تنفيذ الجوانب الخططية في الجزء المخصص لتدريبات الكرة، فيما أدى محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مارسيل كولر ركّز أكثر على النواحي البدنية ورفع مستوى اللياقة البدنية للاعبي الفريق بعد الحصول على راحة لمدة يومين، ومن أجل دخول القمة في أفضل حالة بدنية.

كما اهتم السويسري بالتدريبات التخصصية، وركز على الكرات الثابتة وخاصة استغلال الكرات الرأسية.

وشهد مران الحراس منافسة قوية بين الشناوي وشوبير لحجز مكانا في حراسة عرين الأهلي في القمة، وساعد حمزة علاء مدربه ميشيل يانكون في استعدادات الثنائي.

وشارك ياسر إبراهيم في المران بعد تعافيه من الإصابة وتتبقى موافقة كولر الفنية بشأن مشاركة في المباريات.

وكان الفريق قد حصل على راحة عقب مباراة طلائع الجيش في الجولة الختامية للمرحلة الأولى للدوري، واستأنف الفريق تدريباته اليوم لمواصلة التحضير لمباراة الزمالك ضمن منافسات المرحلة النهائية للمسابقة.

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