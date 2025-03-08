فالنسيا يفوز على بلد الوليد ويخرج من مراكز الهبوط

السبت، 08 مارس 2025 - 23:20

كتب : FilGoal

عمر صادق - فالنسيا ضد بلد الوليد

حقق فالنسيا الفوز على بلد الوليد بهدفين مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب ميستايا بالجولة 27 من الدوري الإسباني.

الفوز رفع رصيد فالنسيا للنقطة 27 ليصعد للمركز 16 بجدول الترتيب ويخرج من مراكب الهبوط بفارق نقطة، بينما توقف رصيد بلد الوليد عند النقطة 16 في المركز العشرين والأخير.

تقدم فالنسيا بالهدف الأول في الدقيقة السابعة عن طريق دييجو لوبيز مستغلا انفراد بالمرمى.

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واستغل خوان لاتاسا خطأ من الحارس مامارداشفيلي في الدقيقة 40 ليسجل هدف التعادل لبلد الوليد.

وأضاف عمر صادق الهدف الثاني لفالنسيا في الدقيقة 58 بعد تمريرة من إنزو بارينشيا ليتغلب على المدافع وينفرد بالمرمى ويسجل بنجاح.

وسيلعب فالنسيا مباراته المقبلة ضد جيرونا يوم السبت المقبل على ملعب الأخير، بينما يلتقي بلد الوليد مع سيلتا فيجو.

بلد الوليد فالنسيا الدوري الإسباني
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