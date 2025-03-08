مؤمن سليمان ينفي رحيله عن أهلي بنغازي بسبب التهديد

السبت، 08 مارس 2025 - 23:01

كتب : FilGoal

مؤمن سليمان

نفى مؤمن سليمان المدرب السابق لنادي أهلي بنغازي تعرضه للتهديد من قبل ملثمين ليرحل عن تدريب الفريق.

وكان أهلي بنغازي قد أعلن فسخ تعاقده مع مؤمن سليمان بالتراضي.

وكتب مؤمن عبر حسابه على فيسبوك: "أود أن أوضح أنه لا صحة لما تردد أخيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتعرضي للتهديد من قبل ملثمين أو ما شابه".

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"هذه الأخبار غير صحيحه والحمد لله انتهى عقدي مع أهلي بنغازي بالتراضي بناء على رغبة الطرفين وأتمنى لنادي الأهلي كل الخير والتوفيق فيما هو قادم".

يأتي ذلك بعد خسارة أهلي بنغازي أمام الهلال في الجولة 12 من المرحلة الأولى للدوري الليبي.

وقاد مؤمن سليمان أهلي بنغازي الليبي في 11 مباراة حقق 8 انتصارات وخسر مرتين وتعادل مرة.

وتعد هذه التجربة هي الثانية لمؤمن سليمان في الدوري الليبي بعدما تولى تدريب فريق الاتحاد.

ويحتل أهلي بنغازي المركز الثاني للمجموعة الثانية من الدوري الليبي برصيد 28 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال المتصدر.

كما أعلن نادي أهلي بنغازي تعيين ناصر الحضيري في منصب المدير الفني الجديد للفريق خلفا لمؤمن سليمان.

أهلي بنغازي مؤمن سليمان
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