كونسيساو: حصلنا على فرصة التدريب بعد الخروج الأوروبي

يرى سيرجيو كونسيساو المدير الفني لـ ميلان الجانب الإيجابي من خروج فريقه من بطولة دوري أبطال أوروبا أن ذلك أعطى لفريقه فرصة التدريب لوقت أطول.

وفاز ميلان على منافسه ليتشي بثلاثة أهداف وذلك بعد التأخر بثنائية في المباراة التي جمعتهما في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال المدرب البرتغالي لـ DAZN: "من حيث الديناميكية والاستحواذ والجودة والتمرير، لعبنا بشكل جيد، وسجلنا هدفين تم إلغاؤهما ثم وجدنا أنفسنا متأخرين 2-0".

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وأضاف "صحيح أن الشوط الثاني لم يبدأ بالطريقة التي أردناها، بدا من الصعب جدا في تلك اللحظة قلب الأمور، لكن شخصية اللاعبين ظهرت بعد ذلك".

وأكمل "يجب أن أهنئ الفريق، لأن موقفه والعمل الذي قام به خلال الأسبوع، هذه هي الأسس التي يمكننا البناء عليها، نادرا ما أتيحت لنا أي فرصة للعمل خلال الأسبوع".

وواصل "أسلوبنا في الضغط ضد ليتشي أكثر تنظيما لأننا عرفنا المناطق التي علينا أن نضغط فيها وكذلك التوقيت، كل هذا يأتي من التدريب".

وأنهى حديثه قائلا: "لست سعيدا بالخروج من دوري أبطال أوروبا، لكن الجانب الإيجابي أن الآن لدينا الوقت للتدريب، نحن بحاجة إلى أن تصبح هذه الأشياء عادة حتى نتمكن من إظهارها على أرض الملعب".

وأنهى ميلان سلسلة خسائره التي وصل لـ 3 مباريات متتالية.

وبهذا الفوز وصل ميلان للنقطة 44 في المركز الثامن في دول ترتيب الدوري الإيطالي.

بينما تجمد رصيد ليتشي عند النقطة 25 في المركز الـ16.