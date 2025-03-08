بتواجد مصري على الدكة.. بوخوم يقلب تأخره لفوز مثير على بايرن ميونيخ

السبت، 08 مارس 2025 - 22:15

كتب : FilGoal

رافاييل جاريرو - بايرن ضد بوخوم

حقق بوخوم الفوز على بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة أقيمت على ملعب أليانز أرينا بالدوري الألماني.

الفوز رفع رصيد بوخوم للنقطة 20 في المركز 16، بينما توقف رصيد بايرن عند النقطة 61 في صدارة جدول الترتيب.

المباراة شهدت تواجد محمد طلبة صاحب الأصول المصرية على دكة بدلاء بوخوم ولكن صاحب الـ 20 عاما لم يشارك.

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تقدم بايرن ميونيخ عن طريق رافاييل جاريرو بالهدف الأول في الدقيقة 14 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأهدر سيرجي جنابري ركلة جزاء لأصحاب الأرض في الدقيقة 22.

وأضاف جاريرو الهدف الثاني لبايرن فغي الدقيقة 28 برأسية بمتابعة لرأسية توماس مولر.

وقلص جاكوف ميديك الفارق لبوخو مستغلا خطأ من مولر داخل منطقة الجزاء.

وشهدت الدقيقة 42 طرد جواو بالينيا لاعب بايرن بسبب تدخل عنيف ضد لاعب بوخوم.

وتعادل إبراهيما سيسوكو لبوخوم في الدقيقة 51 برأسية بعد عرضية من فيليكس باسلاك.

وأحرز ماتوس بيرو هدف الفوز في الدقيقة 71.

وفي مباراة أخرى أقيمت بنفس التوقيت خسر باير ليفركوزن من فيردر بريمن بهدفين دون رد ليفشل في استغلال الفرصة لتقليص الفارق مع بايرن المتصدر بفارق 4 نقاط.

بايرن ميونيخ بوخوم
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