انتهت نهائي سوبر الطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. اللقب أحمر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري لـ الكرة الطائرة 2024-25.

وتقام المباراة على ملعب صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر، وتبدأ في العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحمل الأهلي لقب النسختين الماضيتين من كأس السوبر المصري.

وكان الأهلي قد فاز على بتروجت في نصف النهائي بنتيجة 3-0، وبنفس النتيجة تفوق الزمالك على سبورتنج 3-0.

شاهد اللقاء من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

--

انتهت.. السوبر المصري من نصيب الأهلي

17-15.. نهاية الشوط الخامس لصالح الأهلي

12-10 للأهلي

9-9

9-7 للأهلي

8-6 للأهلي

5-5

3-2 للزمالك

2-0 للأهلي

بداية الشوط الخامس والفاصل

25-23.. نهاية الشوط الرابع لصالح الزمالك

24-23 للزمالك

إصابة عبد الرحمن الحسيني لاعب الأهلي وتوقف اللقاء

22-23 للزمالك

21-20 للزمالك

19-17 للزمالك

16-13 للزمالك

بداية الشوط الرابع

تأخر انطلاق الشوط الرابع بسبب إلقاء جماهير الزمالك للمقذوفات داخل أرض الملعب

25-22.. نهاية الشوط الثالث لصالح الأهلي

22-19 للأهلي

16-16

16-12 للزمالك

9-10 للزمالك

بداية الشوط الثالث

28-26.. نهاية الشوط الثاني لصالح الأهلي

25-24 للأهلي

22-22

20-18 للزمالك

15-15

12-11 للأهلي

8-7 للزمالك

بداية الشوط الثاني

25-22.. نهاية الشوط الأول لصالح الزمالك

24-21 للزمالك.. ونقطة على نهاية الشوط الأول

12-10 للزمالك

6-3 للأهلي

بداية الشوط الأول

بداية المباراة