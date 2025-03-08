انتهت نهائي سوبر الطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. اللقب أحمر

السبت، 08 مارس 2025 - 22:14

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - نهائي كأس مصر للكرة الطائرة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري لـ الكرة الطائرة 2024-25.

وتقام المباراة على ملعب صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر، وتبدأ في العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحمل الأهلي لقب النسختين الماضيتين من كأس السوبر المصري.

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وكان الأهلي قد فاز على بتروجت في نصف النهائي بنتيجة 3-0، وبنفس النتيجة تفوق الزمالك على سبورتنج 3-0.

شاهد اللقاء من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت.. السوبر المصري من نصيب الأهلي

17-15.. نهاية الشوط الخامس لصالح الأهلي

12-10 للأهلي

9-9

9-7 للأهلي

8-6 للأهلي

5-5

3-2 للزمالك

2-0 للأهلي

بداية الشوط الخامس والفاصل

25-23.. نهاية الشوط الرابع لصالح الزمالك

24-23 للزمالك

إصابة عبد الرحمن الحسيني لاعب الأهلي وتوقف اللقاء

22-23 للزمالك

21-20 للزمالك

19-17 للزمالك

16-13 للزمالك

بداية الشوط الرابع

تأخر انطلاق الشوط الرابع بسبب إلقاء جماهير الزمالك للمقذوفات داخل أرض الملعب

25-22.. نهاية الشوط الثالث لصالح الأهلي

22-19 للأهلي

16-16

16-12 للزمالك

9-10 للزمالك

بداية الشوط الثالث

28-26.. نهاية الشوط الثاني لصالح الأهلي

25-24 للأهلي

22-22

20-18 للزمالك

15-15

12-11 للأهلي

8-7 للزمالك

بداية الشوط الثاني

25-22.. نهاية الشوط الأول لصالح الزمالك

24-21 للزمالك.. ونقطة على نهاية الشوط الأول

12-10 للزمالك

6-3 للأهلي

بداية الشوط الأول

بداية المباراة

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