تأجيل مباراة برشلونة وأوساسونا بسبب وفاة أحد أعضاء الجهاز الطبي

أعلن نادي برشلونة تأجيل مباراته ضد أوساسونا لأجل غير مسمى.

التأجيل جاء بسبب وفاة كارليس مينارو جارسيا أحد أعضاء الجهاز الطبي لبرشلونة ولذلك رفض اللاعبين خوض المباراة وتم الاتفاق مع رابطة الدوري على عدم خوضها.

شبكة دازن قالت إن اللاعبين لم يعلموا بالواقعة حتى وصولهم لملعب المباراة.

لاعبو أوساسونا كانوا قد دخلوا لإجراء عمليات الإحماء بشكل طبيعي ولكن بعد فترة خرجوا ولم يستكملوها بشكل طبيعي.

وكان الفريقين قد أعلنا التشكيل بشكل طبيعي قبل أن توافق الرابطة على طلب برشلونة بتأجيل المباراة.

ووافقت رابطة الدوري على تأجيل المباراة وأشارت إلى أن الموعد الجديد لخوضها سيتم تحديده في وقت لاحق.

LALIGA lamenta el fallecimiento del médico del primer equipo del FC Barcelona, el doctor Carles Miñarro, e informa de que por este motivo queda aplazado el partido @FCBarcelona_es - @Osasuna previsto para hoy, a la espera de la resolución del juez único de Competiciones. LALIGA… https://t.co/M3ekyWCvNG — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) March 8, 2025

ويحتل برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة وبفارق نقطة عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الثاني.

بينما يحتل أوساسونا المركز 11 برصيد 33 نقطة.