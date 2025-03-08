السادس تواليا.. باريس سان جيرمان يواصل انتصاراته بفوز على رين

واصل باريس سان جيرمان انتصاراته بفوز على رين بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وسجل عثمان ديمبيلي (2) وجونسالو راموس وبرادلي باركولا لباريس سان جيرمان.

بينما أحرز ليليان براسيير لرين.

ويستمر سان جيرمان في تحقيق الفوز المتتالي في بطولة الدوري بوصوله للانتصار السادس على التوالي.

ووسع باريس الفارق مع مارسيليا الوصيف بفارق 16 نقطة، لكن مارسيليا لم يلعب مباراته في الجولة بعد.

وبهذا الفوز وصل فريق العاصمة للنقطة 65 في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

بينما تجمد رصيد رين عند النقطة 29 نقطة في المركز 11.

وافتتح باركولا النتيجة في الدقيقة 27 من صناعة ديسير دوي.

وضاعف راموس النتيجة في الدقيقة 50 من صناعة باركولا.

وصنع المغربي أشرف حكيمي هدفا لديمبيلي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وبعد 3 دقائق فقط أحرز ديمبيلي هدفه الثاني والرابع لباريس من صناعة فيتينيا.

ومن المقرر أن يلاقي باريس سان جيرمان منافسه ليفربول في المباراة التي ستجمعهما في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.