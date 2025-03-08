انتهت كأس مصر - بيراميدز (2)-(0) المقاولون العرب.. تأهل السماوي
السبت، 08 مارس 2025 - 21:34
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ضد المقاولون العرب في كأس مصر 2025.
وتأهل بيراميدز لدور الـ 16 بالفوز على المنصورة بنتيجة 3-0.
فيما تأهل المقاولون العرب على حساب بتروجت بفضل التفوق في ركلات الترجيح.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــا.
--
انتهت
ق 85: جووول الثاااني.. أحمد عاطف قطة يضيف الثاني بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء
ق 48: جووول يوسف أوباما بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 32: إكرامي يتألق في التصدي لتصويبة علي ياسر
ق 14: رأسية قطة تمر بجوار القائم الأيسر
ق 4: عرضية من مهند لاشين وتسديدة على الطائر من مروان حمدي في مواجهة المرمى تعلو العارضة
بداية اللقاء
نرشح لكم
كأس مصر - بيراميدز يتخطى عقبة المقاولون العرب بثنائية ويصل لربع النهائي خبر في الجول - تركيز على الكرات الثابتة والعامل البدني في مران الأهلي جراحة ناجحة لـ محمود متولي مدير شؤون لاعبي الزمالك ينهي دبلومة القانون الدولي التشكيل - يوريشيتش يعتمد على بدلاء بيراميدز.. والحضري يحرس عرين المقاولون العرب هل يقام الدوري المصري بـ20 فريقا؟ أحمد دياب يوضح وكيل عطية الله لـ في الجول: أتعجب من الشائعات عنه.. واللاعب مستمر مع الأهلي لنهاية المونديال بسبب الأهلي.. تعديل موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر