انتهت كأس مصر - بيراميدز (2)-(0) المقاولون العرب.. تأهل السماوي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ضد المقاولون العرب في كأس مصر 2025.

وتأهل بيراميدز لدور الـ 16 بالفوز على المنصورة بنتيجة 3-0.

فيما تأهل المقاولون العرب على حساب بتروجت بفضل التفوق في ركلات الترجيح.

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انتهت

ق 85: جووول الثاااني.. أحمد عاطف قطة يضيف الثاني بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء

ق 48: جووول يوسف أوباما بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 32: إكرامي يتألق في التصدي لتصويبة علي ياسر

ق 14: رأسية قطة تمر بجوار القائم الأيسر

ق 4: عرضية من مهند لاشين وتسديدة على الطائر من مروان حمدي في مواجهة المرمى تعلو العارضة

بداية اللقاء