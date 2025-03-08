جراحة ناجحة لـ محمود متولي

السبت، 08 مارس 2025 - 21:31

كتب : هاني العوضي

محمود متولي - الاتحاد ضد فاركو

أجرى محمود متولي لاعب الاتحاد السكندري جراحة ناجحة بعد تعرضه لكسر في اليد.

وتعرض متولي للإصابة بكسر في المشطية الخامسة لليد اليسرى، وتم تثبيت الكسر بعد الجراحة.

وخاض متولي 12 مباراة من 17 في المرحلة الأولى من الدوري المصري دون أن يسجل أو يصنع.

صاحب الـ 32 عاما يخوض أول مواسمه مع الاتحاد بعد انتقاله في صفقة انتقال حر قادما من الأهلي.

ويلتقي الاتحاد في الجولة الأولى للمجموعة الثانية من المرحلة النهائية مع الجونة يوم الثلاثاء المقبل.

وكان الاتحاد قد خسر مباراته الأخيرة ضد سموحة بنتيجة 1-0، وغاب متولي عنها بالفعل.

الاتحاد السكندري محمود متولي
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