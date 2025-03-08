انتهت كأس مصر - غزل المحلة (1)-(0) فاركو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غزل المحلة ضد فاركو في دور الـ16 من كأس مصر.

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انتهت

ق 118: جووول عماد ميهوب بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الإضافي الثاني

نهاية الشوط الأول الإضافي

انطلاق الشوط الإضافي الأول

إلى الأشواط الإضافية

ق 85: إهدار لا يصدق من محمد أشرف الذي سدد خارج المرمى الخالي.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 19: أحمد العربي حارس مرمى المحلة يتصدى لرأسية.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل