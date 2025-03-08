تشكيل برشلونة - فيران توريس أساسي.. واستبعاد ليفاندوفسكي في مواجهة أوساسونا

أعلن هانز فليك مدرب برشلونة تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد أوساسونا.

ويلتقي برشلونة مع أوساسونا على ملعب مونتجويك بالجولة 27 من الدوري الإسباني.

ويشهد التشكيل استبعاد روبرت ليفاندوسكي ويلعب فيران توريس بالتشكيل الأساسي بدلا منه.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: فويتشيك تشيزني.

الدفاع: جول كوندي - إريك جارسيا - باو كوبارسي - جيرارد مارتن.

الوسط: مارك كاسادو - جافي - داني أولمو.

الهجوم: لامين يامال - فيران توريس - رافينيا.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة وبفارق نقطة عن أتليتكو مدريد، بينما يحتل أوساسونا المركز الـ 11 برصيد 33 نقطة.