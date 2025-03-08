التشكيل - يوريشيتش يعتمد على بدلاء بيراميدز.. والحضري يحرس عرين المقاولون العرب

يعتمد كرونوسلاف يوريشيتش المدير الفني لـ بيراميدز على البدلاء في مواجهة المقاولون العرب في دور الـ 16 من كأس مصر.

ويلتقي الفريقان على ملعب الدفاع الجوي في لقاء يبدأ في التاسعة والنصف مساءً.

ويحرس محمود الحضري عرين ذئاب الجبل لتعويض غياب محمود أبو السعود المنضم لمنتخب مصر للمحليين.

وجاء تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: كريم حافظ - طارق علاء - أحمد توفيق – محمد الشيبي

الوسط: محمود عبد العاطي – مهند لاشين – أحمد عاطف "قطة"

الهجوم: يوسف إبراهيم "أوباما" – مروان حمدي – عبد الرحمن مجدي

وجاء تشكيل المقاولون العرب

حراسة المرمى: محمود الحضري

الدفاع: حسن شاكوش – فاروقا نور الدين – عبد الرحمن أكمل - محمد رضا

الوسط: محمد هاني تريكة – إسلام مجدي - أحمد فوزي

الهجوم: جواكيم أوجيري – عبد الرحمن سمانة - علي ياسر

وتأهل بيراميدز لدور الـ 16 بالفوز على المنصورة بنتيجة 3-0.

فيما تأهل المقاولون العرب على حساب بتروجت بفضل التفوق في ركلات الترجيح.