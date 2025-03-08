هل يقام الدوري المصري بـ20 فريقا؟ أحمد دياب يوضح

يرى أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة أن نظام الدوري المصري الموسم الحالي يجعم المنافسة قوية بين جميع الفرق.

وقال دياب عبر قناة أون سبورت: "النظام الحالي للدوري يجعل المنافسة قوية جدا ولذلك البطل سيكون استثنائيا".

وأضاف "ستجد أندية كبيرة تنافس على الهروب من الهبوط وأندية أخرى صاعدة حديثا تنافس على مراكز المقدمة، وذلك نظام الدوري الذي يجعل المنافسة قوية".

وأكمل "إقامة الدوري المصري الموسم المقبل من 20 فريقا؟ سنتخذ القرار الأصلح للكرة المصرية وذلك بعد الاجتماع مع كل الأندية".

وأتم تصريحاته "الموسم الحالي مستمر كام هو وباللائحة الخاصة منه وسيهبط فريقين إلى الدرجة الثانية، وما يخص الموسم القادم سنعلن عنه بعد اجتماع الرابطة مع الأندية لدراسة شكل الموسم الجديد".

ويقام الدوري المصري الموسم الحالي بنظام الدور الواحد على أن تنافس الفرق الـ9 أصحاب المراكز الأولى على اللقب، والفرق الـ9 الأخيرة على الهروب من الهبوط.