وكيل عطية الله لـ في الجول: أتعجب من الشائعات عنه.. واللاعب مستمر مع الأهلي لنهاية المونديال

السبت، 08 مارس 2025 - 17:28

كتب : حامد وجدي

الأهلي - يحيى عطية الله

نفى محسن المعادي وكيل المغربي يحيى عطية الله لاعب الأهلي كل الأخبار التي تشير إلى اقترابه من الرحيل عن القلعة الحمراء.

وقال المعادي لـFilGoal.com: "أتعجب من بعض الأخبار غير الصحيحة خلال الفترة الأخيرة بشأن يحيى، فهو لاعبا في الأهلي الأهلي وتعاقده ينتهي بنهاية مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية".

وأضاف "النادي الأهلي لديه الحق في تفعيل عقد البيع".

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وأتم تصريحاته "لم يتحدث معانا أي مسؤول من الوداد المغربي لضم يحيى بالإضافة إلى أن عقده لا يزال مستمرا مع الأهلي".

وانضم الظهير الأيسر المغربي لصفوف الأهلي قادما من سوتشي الروسي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء.

وتعرض عطية الله لإصابة في مباراة سموحة بتاريخ 7 يناير الماضي وهي عبارة عن كسر في عظام الوجه مما أدى إلى خضوعه لعملية جراحية.

ويغيب يحيى عطية الله منذ الإصابة عن الملاعب، لكنه يقترب من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للأهلي في الأيام المقبلة.

عطية الله هو واحد من 3 لاعبين مغاربة في الأهلي بالإضافة إلى المدافع أشرف داري والجناح رضا سليم.

ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية في نسختها الجديدة التي تقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقا.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى للبطولة بجانب إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي، كما سيلعب الأهلي مباراة افتتاح مونديال الأندية ضد إنتر ميامي وميسي.

الأهلي يحيى عطية الله الدوري المصري
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