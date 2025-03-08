بسبب الأهلي.. تعديل موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر

السبت، 08 مارس 2025 - 17:13

كتب : FilGoal

الزمالك - مودرن سبورت

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعديل موعد مباراة الزمالك وسموحة في ربع نهائي كأس مصر.

وستقام المباراة يوم السبت 15 مارس الجاري، بدلا من الجمعة 14 من الشهر ذاته. وبذلك يكون تم تأجيل اللقاء لمدة 24 ساعة.

وذلك بسبب مواجهة الزمالك مع الأهلي في الدوري المصري يوم الثلاثاء المقبل 11 مارس الجاري.

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وكان الزمالك تأهل لربع نهائي كأس مصر بعد الفوز على مودرن سبورت بهدفين لهدف في دور الـ16.

ويلعب الزمالك ضد الأهلي في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمجموعة المنافسة على لقب الدوري يوم الثلاثاء المقبل في استاد القاهرة.

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