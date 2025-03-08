منتخب المحليين يرتدي زيه التقليدي.. وجنوب إفريقيا بـ الأصفر

السبت، 08 مارس 2025 - 15:47

كتب : FilGoal

منتخب مصر للمحليين

سيرتدي منتخب مصر للمحليين زيه الأحمر التقليدي خلال مواجهة نظيره الجنوب إفريقي ضمن إياب تصفيات كأس إفريقيا.

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة مصر أمام جنوب إفريقيا عن ارتداء المنتخب المصري عن القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأسود.

بينما منتخب الضيوف سيرتدي القميص الأصفر والشورت الأخضر والشراب الأصفر.

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ومن المقرر أن تقام المباراة غدا الأحد على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية الساعة التاسعة والنصف مساء.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في جنوب أفريقيا.

ويتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة الفائز من لقاء جزر القمر ومالاوي في المرحلة الثانية من التصفيات.

أن يُقام لقاء الذهاب في أحد أيام 2 أو 3 أو 4 مايو المقبل، والإياب في أحد أيام 10 أو 11 أو 12 من الشهر نفسه.

منتخب مصر للمحليين كأس إفريقيا للمحليين
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